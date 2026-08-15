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Қоғам

Мемлекет басшысы Конго Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Мемлекет басшысы Конго Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2026 10:31 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Конго Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Конго Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Қасым-Жомарт Тоқаев Конго Республикасының Президенті Дени Сассу-Нгессо мен оның отандастарын ұлттық мейрамы – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

"Президент еліміз Конго Республикасын Африка құрлығындағы маңызды серіктес санайтынын атап өтті. Сонымен қатар бірлескен күш-жігердің арқасында ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында нығая беретініне сенім білдірді", – делінген хабарламада.

Қасым-Жомарт Тоқаев Дени Сассу-Нгессоның жауапты қызметіне толайым табыс, достас Конго халқына құт-береке тіледі.

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Үндістан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай Премьер-министр Нарендра Модиге құттықтау жеделхатын жолдағанын хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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