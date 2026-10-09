#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
448.94
502.05
5.26
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев: ТМД-ның ең үлкен байлығы – халықтар достастығы

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысында сөз сөйлеп, Достастық аясындағы сенімді диалог пен ынтымақтастықтың маңызын атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2026 14:44 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысында сөз сөйлеп, Достастық аясындағы сенімді диалог пен ынтымақтастықтың маңызын атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы жиынға қатысушыларға ілтипат білдіріп, саммитті ойдағыдай ұйымдастырғаны және қонақжайлық көрсеткені үшін Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедовке алғыс айтты.

"Қазақстан Түрікменстанның Ұйымға төрағалық жасаған кезеңінің нәтижелерін және ТМД-ның ортақ күн тәртібін ілгерілетуге қосқан үлесін жоғары бағалайды. Осыған орай, құрметті әріптес, Сіздің жоғары кәсіби деңгейдегі жұмысыңызға ризашылығымды білдіремін. Бүгінгі саммит Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының 35 жылдығымен тұспа-тұс келіп отыр. Өздеріңізге мәлім, Қазақстан Ұйымның бастауында тұрды. 1991 жылы қол қойылған Алматы декларациясы шын мәнінде мемлекеттеріміздің тарихындағы бетбұрысты сәт болды. ТМД-ның құрылуы посткеңестік кеңістіктегі жаппай қақтығыстың алдын алды. ТМД-ның біріктіруші миссиясы елдеріміз тәуелсіздік алған кезеңде айқын көрінді десек, артық айтқанымыз емес. Одақ құрамындағы елдер ірге бөлген күрделі сәтте тарихи байланыстарымызды сақтап, мемлекетаралық ықпалдастықтың мүлдем жаңа форматын құрдық. Осы жылдарда Достастық ұйымы сенім мен ынтымақтастықты дәріптейтін тиімді көпжақты тетік ретінде бүкіл әлемге кеңінен танылды", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президент ТМД-ның ең үлкен байлығы халықтар достастығы, ортақ мәдени және рухани мұра екенін айтты.

"Көз алдымызда халықаралық қатынастардың жаңа құрылымы қалыптасып келеді. Жаһандық экономикалық байланыстар жүйесі күйрей бастады. Технологиялық бәсеке күшейді, белгісіздік белең алып, алдағыны болжау қиындай түсті. Мұндай жағдайда тікелей және сенімді диалог өрбітіп, әр мемлекеттің мүддесін ескеретін ортақ шешім табу ерекше маңызды. Достастықтың ұдайы сұранысқа ие ұйым болуының бірден-бір себебі осы деп ойлаймын. Мерейлі жылда Алматы декларациясындағы қағидаттарға тағы бір назар аударып, жүріп өткен жолымызды қайта зерделеуді және келешек міндеттерді айқындауды ұсынамын", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев қараша айында Алматыда Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының ұйымдастыруымен Алматы декларациясының қабылданғанына 35 жыл толуына арналған халықаралық конференция өтетінін мәлімдеді.

"ТМД мемлекеттерінің ғалымдарын, құқықтанушыларын, тарихшылары мен сарапшыларын конференция жұмысына белсенді түрде қатысуға шақырамыз", – деді Президент.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
14:53, Бүгін
Мемлекет басшысы алғашқы "ТМД плюс" саммитін өткізуді ұсынды
Қасым-Жомарт Тоқаев
20:18, 08 қазан 2024
Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің кеңейтілген құрамдағы отырысына қатысты
Тоқаеы ТМД мемлекеттері басшыларымен ұлттық тағамдар фестивалін тамашалады
21:48, 08 қазан 2026
Тоқаев ТМД мемлекеттері басшыларымен ұлттық тағамдар фестивалін тамашалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана WU-19 разгромно проиграла Чехии на чемпионате Европы
15:53, Бүгін
Сборная Казахстана WU-19 разгромно проиграла Чехии на чемпионате Европы
Алекс Перейра
15:43, Бүгін
Бывший чемпион UFC Перейра не хочет продолжать карьеру в боксе
Байсангур Сусуркаев
15:17, Бүгін
Россиянин Сусуркаев получил бой на UFC 335 в Лас-Вегасе
Министр спорта ЮАР заявил о возвращении страны в календарь Формулы-1 до 2030 года
14:56, Бүгін
Министр спорта ЮАР заявил о возвращении страны в календарь Формулы-1 до 2030 года
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: