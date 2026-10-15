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Саясат

Тоқаев Биоалуантүрлілік мәселелері бойынша көшбасшылар саммитінің ашылуына қатысты

Тоқаев, Ереван, Биоалуантүрлілік мәселелері бойынша көшбасшылар саммиті, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 23:09 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Биоалуантүрлілік мәселелері бойынша көшбасшылар саммитінің ашылуына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, президент Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар мемлекеттер басшыларымен бірге Ереванда Карен Демирчян атындағы спорттық-концерттік кешенде ұйымдастырылған COP17 қарсаңындағы Биоалуантүрлілік мәселелері бойынша көшбасшылар саммитінің ашылу салтанатын тамашалады.

Іс-шара аясында мәртебелі меймандарға Жер шарының биоалуантүрлілігін сақтау және табиғатты аялау сияқты жаһандық мәні зор тақырыпқа арналған көрнекті интерактивті шоу көрсетілді.

Шара, Ереван, Армения, Тоқаев, саммит, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2026 23:09

Сурет: Ақорда

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың COP17 аясындағы Биоалуантүрлілік бойынша көшбасшылар саммитіне қатысу үшін Бакуден Ереванға ұшып барғаны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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