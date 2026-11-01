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Саясат

Мемлекет басшысы Алжир президентіне құттықтау жеделхатын жолдады

Жеделхат, Мемлекет басшысы, Алжир, президент, құттықтау , сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2026 10:01 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алжир президентіне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев Әбделмәжид Теббунды Алжир Халық Демократиялық Республикасының ұлттық мейрамы – Революция күнімен құттықтады.

"Президент достық пен өзара түсіністікке негізделген ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында ұдайы дами беретініне сенім білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Әбделмәжид Теббунның жауапты қызметіне табыс, ал Алжир халқына құт-береке тіледі", делінген Ақорда баспасөз қызметінің хабарламасында.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қазақстанның Марокко мен Кубадағы елшілері тағайындаған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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