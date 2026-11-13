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#Президент Жолдауы – 2026
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Саясат

Президент Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Сағымбаевты қабылдады

Президент қабылдауы, Ақорда, Тоқаев, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, төраға, Ермек Сағымбаев , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 19:41 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Сағымбаевты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, президентке ведомствоның жыл басынан бері атқарған қызметінің негізгі нәтижелері баяндалып, алдағы кезеңге арналған жоспары таныстырылды.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа терроризммен, экстремизммен, есірткі бизнесімен және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес аясындағы қолға алынған шаралар жөнінде есеп берілді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, сондай-ақ кибер және ақпараттық қауіпсіздік мәселелеріне ерекше назар аударылды.

Кездесу соңында Мемлекет басшысы ұлттық қауіпсіздік органы қызметінің бағыттары бойынша бірқатар тапсырма берді.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Қауіпсіздік Кеңесінің көлік-транзит саласын дамыту мәселесіне арналған шұғыл отырысы өткені хабарланған. Жиында халықаралық көлік дәліздерін дамыту перспективасы және еліміздің транзит әлеуетін нығайту шаралары қаралды.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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