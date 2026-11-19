Путин, Си Цзиньпин және Трамп бейбітшілік туралы декларацияға қол қойды
Сурет: kremlin.ru
2026 жылғы 19 қарашада Шэньчжэнь қаласында өткен үшжақты келіссөз қорытындысында Ресей президенті Владимир Путин, Қытай төрағасы Си Цзиньпин және АҚШ президенті Дональд Трамп бейбітшілік туралы декларацияға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжаттың мәтіні Кремльдің ресми сайтында жарияланды.
"Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин, Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин және Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп 2026 жылғы 19 қарашада Шэньчжэнь қаласында кездесті. Ресей мен АҚШ басшылары осы тарихи үшжақты саммитті ұйымдастырып, өткізгені үшін Қытайға алғыс білдірді. Үш елдің басшылары қазіргі халықаралық ахуал жөнінде жан-жақты пікір алмасып, стратегиялық тұрақтылық пен халықаралық қауіпсіздікті сақтау жолындағы ұстанымдарын растады", – делінген декларацияда.
Декларацияның төрт тармағы
- БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшелері ретінде Ресей, Қытай және АҚШ ұйымды реформалауды қолдайтынын білдірді. Реформа БҰҰ-ның жаһандық сын-қатерлерге тиімдірек ден қоюына және халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау жөніндегі негізгі міндетін атқаруына мүмкіндік беруге тиіс.
- Үш мемлекет барлық елдің игілігі үшін мұнай өнімдерін өндіру мен жеткізу көлемін арттыруды жоспарлап отыр. Тараптар энергия ресурстарын тұрақты жеткізудің маңызын растады.
- Үш елдің басшылары мемлекеттердің келісімі қағидатын сақтау және олардың лауазымды тұлғаларының иммунитетін құрметтеу айрықша маңызды екенін атап өтті. Олар Халықаралық қылмыстық сот пен соған ұқсас өзге де құрылымдар өз өкілеттіктерін теріс пайдаланбауға тиіс деген ортақ пікірге келді.
- Мемлекет басшылары ядролық соғыста жеңімпаз болмайтынын және мұндай соғысты ешқашан бастауға болмайтынын растады. Үш ел ядролық қатерді азайту және ядролық қарудың таралуына жол бермеу жөнінде диалог жүргізеді.
Үшжақты келіссөз Шэньчжэнь қаласында Азия-Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығы (АТЭЫ) саммиті аясында өтті. Кездесудің кіріспе бөлігі ашық өтті, одан кейін көшбасшылар келіссөзді жабық есік жағдайында жалғастырды.
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