Билли Джин Кинг кубогы: Қазақстан әйелдер құрамасы Аустралиядан жеңілді

Үшінші кездесуде Анна Данилина мен Юлия Путинцева жұптық сайыста Сторм Хантер мен Эллен Перестен 1:6, 6:4, 5:10 есебімен жеңіліп қалды.



Осылайша Қазақстан құрамасы Аустралиядан жалпы 1:2 есебімен жеңілді.

