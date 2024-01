Елена Рыбакина Аделаидадағы турнирдің ширек финалында жеңіліп қалды

Елена Рыбакина ресейлік Екатерина Александровадан (21 WTA) 3:6, 3:6 есебімен жеңіліп қалды.

An upset in Adelaide! 🚨



Ekaterina Alexandrova deals top seed Rybakina her first loss of the season to advance to the semifinals 🔜#AdelaideTennis pic.twitter.com/keKqOgwJ4u