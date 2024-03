Бекзат Алмаханның дебюттік жекпе-жегі: Жеңіліп көрмеген файтер қатты састы

Алмахан барлық үш раундта қарсыласына төтеп беріп, жақсы ойын өрнегін көрсетті. Тіпті, жеңіл дивизионның көшбасшысын бір рет нокдаунға жіберді, содан кейін ресейлік бірден есін жиып, қарсыласын партерге түсірді. Жекпе-жек Нұрмагомедовтың жеңісімен аяқталды.



Almakhan hurts Umar with a Nasty right hand but Umar recovers and gets the takedown #UFCVegas87 pic.twitter.com/XjSjeQnUrp