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Бокстан лицензиялық турнир: бүгін шаршы алаңға кімдер шығады

бокс, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2024 14:27 Сурет: olympic.kz
Италияның Бусто-Арсицио аймағында бокстан лицензиялық турнир өтіп жатыр. Zakon.kz бүгін шаршы алаңға шығатын боксшылар тізімін назарларыңызға ұсынады.

Olympic.kz-тің хабарлауынша, 7 наурыз күні Қазақстан командасының бес боксшысы рингке көтеріледі. 

Олар: 

  • 54 келі: Жайна Шекербекова (Қазақстан) — Шукура Карим (Нигерия), 15:15;
  • 60 келі:  Римма Волосенко (Қазақстан) — Мирослава Единакова (Словакия), 17:30;
  • 63,5 келі: Мұхамедсабыр Базарбайұлы (Қазақстан) - Радослав Росенов (Болгария), 01:00;
  • 71 келі: Асланбек Шымбергенов (Қазақстан) - Дамиан Дуркач (Польша), 01:30;
  • 92 келі: Айбек Оралбай (Қазақстан) -  Юнг Ха Ныль (Оңтүстік Корея), 03:15.

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