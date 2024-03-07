Бокстан лицензиялық турнир: бүгін шаршы алаңға кімдер шығады
Сурет: olympic.kz
Италияның Бусто-Арсицио аймағында бокстан лицензиялық турнир өтіп жатыр. Zakon.kz бүгін шаршы алаңға шығатын боксшылар тізімін назарларыңызға ұсынады.
Olympic.kz-тің хабарлауынша, 7 наурыз күні Қазақстан командасының бес боксшысы рингке көтеріледі.
Олар:
- 54 келі: Жайна Шекербекова (Қазақстан) — Шукура Карим (Нигерия), 15:15;
- 60 келі: Римма Волосенко (Қазақстан) — Мирослава Единакова (Словакия), 17:30;
- 63,5 келі: Мұхамедсабыр Базарбайұлы (Қазақстан) - Радослав Росенов (Болгария), 01:00;
- 71 келі: Асланбек Шымбергенов (Қазақстан) - Дамиан Дуркач (Польша), 01:30;
- 92 келі: Айбек Оралбай (Қазақстан) - Юнг Ха Ныль (Оңтүстік Корея), 03:15.
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