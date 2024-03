Александр Бублик Монте-Карлодағы турнирге қатысады

Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Александр Бублик топырақ төсенішіндегі ойынын ATP 1000 санатындағы турнирдің негізгі кезеңінен бастайды.

Монте-Карлодағы турнирді Александр Шевченко, Михаил Кукушкин және Бейбіт Жұқаев іріктеу кезеңінен бастайды.

Екі ойыншы protected ranking-ті Монте-Карлодағы "Мастерстің" 11 дүркін чемпионы Рафаэль Надаль мен осы турнирдің ширек финалында төрт рет ойнаған Марин Чилич пайдаланды.



Discover officially on our website all the talented players coming for the Rolex Monte-Carlo Masters 2024! 🎾



🗓️ 6 - 14 April 2024#RolexMCMasters@atptour https://t.co/ZA2pv20BCX pic.twitter.com/nVjK8OvPrA