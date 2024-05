Юлия Путинцева Римдегі турнирдің екінші айналымына өтті

Юлия Путинцева (№41 WTA) алғашқы матчта корт иесі Мартина Тревизанды (№87 WTA) 6:3, 6:4 есебімен ұтты. Қазақстандық теннисші жеке кездесудегі есеп бойынша алға шықты – 2:1.



Матч 1 сағат 42 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде Путинцева төрт эйс пен бір рет қос қателік жасап, сегіз брейк-пойнттың төртеуін сәтті пайдаланды.

Come for the drop volley, stay for the lob 🤩@PutintsevaYulia | #IBI24 pic.twitter.com/I0pJa9xIzX