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Байдарка мен каноэде есу: Емельянов пен Хайдаров ширек финалда соңғы нәтижені көрсетті

Сергей Емельянов пен Тимур Хайдаров ширек финалда соңғы нәтижені көрсетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.08.2024 17:59 Сурет: olympic.kz
Байдарка мен каноэде есуден Қазақстан командасының мүшелері Сергей Емельянов пен Тимур Хайдаров ширек финалда соңғы нәтижені көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

500 метрге жарысудан сынға түскен Емельянов пен Хайдаров жұбы төрт экипаж арасынан төртінші орынға тұрақтады.

Енді олар В финалында сынға түседі.

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Айдос Қали
Қазақстан
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