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Тректегі велоспорт: Қазақстан Азия кубогінде үш медаль еншіледі

Тректегі велоспорт: Қазақстан Азия кубогінде үш медаль еншіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2024 17:46 Сурет: olympic.kz
Таиландта тректегі велоспорттан Азия кубогі аяқталып, Қазақстан төрт медаль иеленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Із кесу жарысында Максим Хорошавин үшінші орын иеленді. Сондай-ақ, ол омниумда күміс медаль алды. 

Әйелдер арасындағы жекелей із кесу жарысында Рината Сұлтанова үшінші нәтиже көрсетті. 

Ұпай бойынша топтық жарыста Әлішер Жұмақан күміс медальға қол жеткізді.

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