Тректегі велоспорт: Қазақстан Азия кубогінде үш медаль еншіледі
Сурет: olympic.kz
Таиландта тректегі велоспорттан Азия кубогі аяқталып, Қазақстан төрт медаль иеленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Із кесу жарысында Максим Хорошавин үшінші орын иеленді. Сондай-ақ, ол омниумда күміс медаль алды.
Әйелдер арасындағы жекелей із кесу жарысында Рината Сұлтанова үшінші нәтиже көрсетті.
Ұпай бойынша топтық жарыста Әлішер Жұмақан күміс медальға қол жеткізді.
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