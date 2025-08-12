#Қазақстан
Спорт

Әлемнің бірінші ракеткасы Арина Соболенко 32 жыл бұрынғы жетістікті қайталады

Әлемнің бірінші ракеткасы Арина Соболенко 32 жыл бұрынғы жетістікті қайталады, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 13:12 Сурет: Facebook /WTA
Беларусьтен шыққан әлемнің бірінші ракеткасы Арина Соболенко 32 жыл бұрынғы жетістікті қайталап, британдық теннисшілермен өткізген 10 матчтың барлығында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz дерегіне сүйенсек, ол бұл жетістікке АҚШ-тың Цинциннати қаласында өтіп жатқан "мыңдық" сериялы турнирдің үшінші айналымында британдық теннисші Эмма Радукануды (рейтингіде 39-орында) 7:6, 4:6, 7:6 есебімен жеңгеннен кейін жетті.

Осылайша, ол 1985 жылдан 1992 жылға дейінгі аралықта дәл осындай нәтижеге қол жеткізген америкалық теннисші, 1992 жылғы Олимпиада чемпионы және "Үлкен дулыға" турнирлерінің финалисі Мэри-Джо Фернандестің жетістігін қайталады.

Енді Соболенко Цинциннатидегі "мыңдық" турнирдің төртінші айналымында испандық теннисші Джессика Бузас Манейромен кездеседі.

Бұған дейін Тимофей Скатовтың "Челленджер" турнирінің финалында бақ сынағандығын жазған болатынбыз. 

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бокстан жастар арасындағы Азия чемпионатында Қазақстан қоржынына бес алтын медаль түсті
Спорт
17:34, 11 тамыз 2025
Бокстан жастар арасындағы Азия чемпионатында Қазақстан қоржынына бес алтын медаль түсті
Тимофей Скатов "Челленджер" турнирінің финалында бақ сынады
Спорт
09:45, 11 тамыз 2025
Тимофей Скатов "Челленджер" турнирінің финалында бақ сынады
Бокстан U19 ерлер арасындағы Азия чемпионатында Расул Ассанханов алтын медаль иеленді
Спорт
15:31, 10 тамыз 2025
Бокстан U19 ерлер арасындағы Азия чемпионатында Расул Ассанханов алтын медаль иеленді
