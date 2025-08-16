#Қазақстан
Спорт

Қазақстандық теннисші Италиядағы турнирдің финалында ойнайды

Қазақстандық теннисші Италиядағы турнирдің финалында ойнайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2025 11:16 Сурет: ktf.kz
Қазақстандық теннисші, әлемнің 308-ракеткасы Тимофей Скатов Тоди (Италия) челленджер турнирінің финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық теннисші жартылай финалда әлемнің 246-ракеткасы, монаколық Валентен Вашеромен шеберлік байқасты. Екі сетте де 6:4 есебі тіркеліп, Тимофей жеңіске жетті.

Екі сағат 13 минутқа созылған тартысты бәсекеде Скатов 3 эйспен бірге 11 брейк-пойнттың үшеуін пайдаланды. 

Тимофей Скатовтың финалдағы қарсыласы кейін анықталады.

Еске салайық, бұған дейін Елена Рыбакина АҚШ-тың Цинциннати қаласында өтіп жатқан WTA 1000 санатындағы турнирдің жартылай финалына шыққанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
