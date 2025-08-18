#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Спорт

Қазақстан бадминтоннан Ганадағы турнирде қола жүлдеге қол жеткізді

Қазақстан бадминтоннан Ганадағы турнирде қола жүлдеге қол жеткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 13:14 Сурет: olympic.kz
Бадминтоннан Қазақстан құрамасының өкілдері Дмитрий Панарин мен Мақсұт Тәжібуллаев Аккрада (Гана) өткен JE Wilson Ghana International 2025 турнирінде қола медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Олар ерлер арасындағы жұптық сайыста үшінші орынға ие болды.

Спортшылар турнирдің жартылай финалына дейін жетті. Алайда бұл кезеңде үндістандық Абинаш Моханти мен Аюш Паттанаякке есе жіберіп, қола жүлдегер атанды.

Еске салайық, бұған дейін еркін күрес шебері Едіге Қасымбек U20 әлем чемпионатында алтын медаль үшін күресетінін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан слаломды есуден Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды
Спорт
17:23, Бүгін
Қазақстан слаломды есуден Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды
Еркін күрес шебері Едіге Қасымбек U20 әлем чемпионатында алтын медаль үшін күреседі
Спорт
11:12, Бүгін
Еркін күрес шебері Едіге Қасымбек U20 әлем чемпионатында алтын медаль үшін күреседі
Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Польшадағы Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
Спорт
10:48, Бүгін
Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Польшадағы Гран-при кезеңінде күміс жүлдеге ие болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: