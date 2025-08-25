Алматыда спорттық құзға өрмелеуден Азия кубогының кезеңі өтеді
29-31 тамыз аралығында Алматыда спорттық құзға өрмелеуден Азия кубогының кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Турнир "Шабыт" жазғы амфитеатр аумағында орналасқан трассаларда ұйымдастырылады. Оған оннан астам елдің ұлттық құрамалары қатысады.
Жүлделер үшін Қазақстан, Қытай, Үндістан, Иран, Жапония, Сингапур, Оңтүстік Корея және басқа да мемлекеттердің спортшылары сынға түседі.
Медальдар "жылдамдық" және "қиындық" санаттарында сарапқа салынады.
Еске салайық, бұған дейін Дмитрий Панарин бадминтоннан Камерунда өткен турнирде күміс жүлдегер атанғанын хабарлаған едік.
