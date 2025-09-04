#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Спорт

Уэльске қарсы ойында Нұрәлі Әліп қолына ұлттық құрама капитаны шүберегін тағып шығады

Нұрәлі Әліп, Уэльс, капитан, ұлттық құрама, Астана, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 18:46 Сурет: Instagram/zenit_spb
Футболдан Қазақстан құрамасының бас бапкері Әли Әлиев бірнеше минуттан кейін басталатын, 2026 жылғы әлем чемпионатына іріктеу кезеңінде Уэльс командасына қарсы ойында өнер көрсететін ұлттық құраманың құрамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлиев Уэльске қарсы ойынды бастайтын алғашқы 11 ойыншыны атады:

Анарбеков, Малый, Әліп (капитан), Қайыров, Қасым, Оразов, Самородов, Вороговский, Кенжебек, Сәтбаев, Қасабулат.

Қосымша ойыншылар орындығында өз кезегін күтушілер: Шайзада, Сейсен, Жақсыбаев, Мужиков, Чесноков, Қараман, Жагоров, Халматов, Свиридов, Жұмат, Астанов және Өміртаев.

Қазақстан мен Уэльс арасындағы кездесу "Астана Аренада" өтеді, басталуы - сағат 19:00-де. 23 наурызда Кардиффте (Уэльс) өткен бірінші матчта біздің футболшылар қарсыластарынан 1-3 есебімен жеңіліп қалған болатын.  

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Алматыда өтетін "Қайрат" – "Реал Мадрид" ойыны: Кімдерге тегін кіру мүмкіндігі беріледі
Спорт
16:27, Бүгін
Алматыда өтетін "Қайрат" – "Реал Мадрид" ойыны: Кімдерге тегін кіру мүмкіндігі беріледі
Қазақстан құрамасының тәлімгері Уэльспен матчқа дайындық қандай екенін айтты
Спорт
14:30, Бүгін
Қазақстан құрамасының тәлімгері Уэльспен матчқа дайындық қандай екенін айтты
Рыбакина тағы бір бапкермен жұмысын тоқтатты
Спорт
12:17, Бүгін
Рыбакина тағы бір бапкермен жұмысын тоқтатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: