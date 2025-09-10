УЕФА президенті Чеферин "Қайратқа" арнайылап қонаққа келді
Құрметті қонақты "Қайрат" U-15 және "Қайрат" WU-17 сияқты Академияның жасөспірімдер командалары, сондай-ақ көру қабілеті толық немесе жартылай шектелген жандарға арналған футболды таныстыратын Kairat Blind Football ойыншылары қарсы алды.
Жас спортшылар оны ағылшын тілінде сәлемдеп, клуб атынан естелік сыйлық табыс етті. Кейіннен УЕФА президенті негізгі команда мен "Қайрат-Жастар" бапкерлер штабымен әңгімелесті.
Сапар барысында қонаққа клуб инфрақұрылымы таныстырылды. Тұрғын блок, асхана, жаттығу залы, медициналық орталық пен жаттығу алаңдары көрсетілді.
Ол тіпті жастар құрамына жасалған жағдайдың Еуропаның жетекші клубтарына тән деңгейге сай екенін атап өтіп, базаның барлық заманауи стандартқа жауап беретінін ерекше айтты.
Сапар соңында Александр Чеферин "Қайратты" Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне шыққанына және өткен маусымда чемпиондықты жеңіп алғанына байланысты құттықтап, клубқа ұлттық және халықаралық аренада жаңа табыс тіледі.
