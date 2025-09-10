#Қазақстан
Спорт

УЕФА президенті Чеферин "Қайратқа" арнайылап қонаққа келді

УЕФА президенті Чеферин &quot;Қайратқа&quot; арнайылап қонаққа келді , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 14:56 Сурет: telegram/fc_kairat
2025 жылғы 10 қыркүйекте алматылық "Қайраттың" спорт базасына УЕФА президенті Александр Чеферин келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құрметті қонақты "Қайрат" U-15 және "Қайрат" WU-17 сияқты Академияның жасөспірімдер командалары, сондай-ақ көру қабілеті толық немесе жартылай шектелген жандарға арналған футболды таныстыратын Kairat Blind Football ойыншылары қарсы алды.

Жас спортшылар оны ағылшын тілінде сәлемдеп, клуб атынан естелік сыйлық табыс етті. Кейіннен УЕФА президенті негізгі команда мен "Қайрат-Жастар" бапкерлер штабымен әңгімелесті.

Сапар барысында қонаққа клуб инфрақұрылымы таныстырылды. Тұрғын блок, асхана, жаттығу залы, медициналық орталық пен жаттығу алаңдары көрсетілді.

Ол тіпті жастар құрамына жасалған жағдайдың Еуропаның жетекші клубтарына тән деңгейге сай екенін атап өтіп, базаның барлық заманауи стандартқа жауап беретінін ерекше айтты.

Сапар соңында Александр Чеферин "Қайратты" Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне шыққанына және өткен маусымда чемпиондықты жеңіп алғанына байланысты құттықтап, клубқа ұлттық және халықаралық аренада жаңа табыс тіледі.

Бұған дейін бокстан әлем чемпионатында Назым Қызайбайдың ширек финалға өткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
