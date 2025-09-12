#Қазақстан
Спорт

Алты қазақстандық боксшы 12 қыркүйекте жүлделер үшін жұдырықтасады

Алты қазақстандық боксшы 12 қыркүйекте жүлделер үшін жұдырықтасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 09:44 Сурет: Instagram/boxingkazakhstan
Бүгін, 12 қыркүйекте, Ливерпуль қаласында өтіп жатқан бокстан Әлем чемпионатында қазақстандық боксшылар ширек финал мен жартылай финалда рингке шығады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Назым Қызайбай мен Санжар Тәшкенбай ширек финалда өнер көрсетіп, Ливерпульде өтіп жатқан бокстан 2025 жылғы Әлем чемпионатында өздеріне жүлде қамтамасыз етуге тырысады.

Финалға шығу үшін мына спортшылар жұдырықтасады:

  • Виктория Графеева;
  • Аида Әбікеева;
  • Елдана Тәліпова;
  • Айбек Оралбай.

Жекпе-жектердің тікелей трансляциясын Qazsport және Sport+ Qazaqstan телеарналарынан көруге болады.

1–4 қазан аралығында Алматыда ISU Challenger сериясындағы дәстүрлі мәнерлеп сырғанау бойынша халықаралық турнир – Денис Тен мемориалы өтеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматылықтарға күмән тудыруы мүмкін "полиция қызметкерлері" туралы айтылды
09:54, Бүгін
Алматылықтарға күмән тудыруы мүмкін "полиция қызметкерлері" туралы айтылды
Қазақстанда Димаш продюсерлік ететін музыкалық жоба түсірілуде
09:36, Бүгін
Қазақстанда Димаш продюсерлік ететін музыкалық жоба түсірілуде
Непалда Hilton қонақүйін өртеп жіберді
09:27, Бүгін
Непалда Hilton қонақүйін өртеп жіберді
