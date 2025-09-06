#Қазақстан
Спорт

Бокстан Әлем чемпионатында бүгін неше отандасымыз шаршы алаңға шығады

Бокс, Ұлыбритания, әлем чемпионаты, 6 қыркүйек, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2025 12:16 Сурет: pixabay
6 қыркүйекте бокстан Ұлыбританияның Ливерпуль қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында төрт қазақстандық боксшы шаршы алаңға шығады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Күндіз Астана уақыты бойынша 15:00-де 70 келіге дейінгі салмақта Төрехан Сабырхан ересектер арасында алғаш рет әлем чемпионатында өнер көрсетеді. Оның бірінші қарсыласы Ислам Ячи (Алжир) болмақ.

Кешкі сағат 22:00-де Виктория Графеева (60 келіге дейін) косоволық Донета Садикумен өзара мықтыны анықтайды.

75 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Надежда Рябец Қытай өкілі Лина Уангпен қолғап түйістіреді.

Ал 60 келіге дейінгі салмақта Бейбарыс Жексеннің алғашқы қарсыласы Джунмилардо Огаири (Филиппин) болмақ.

Бұған дейін бокстан Қазақстан әйелдер құрамасының өкілі Аида Әбікеева Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем чемпионатын жеңіспен бастағанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
