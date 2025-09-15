Астанада шорт-тректен Қазақстан чемпионаты аяқталды: нәтижелер
Жарысқа еліміздің тоғыз өңірінен 73 спортшы қатысты.
Төменде сайыстың толық нәтижелері көрсетілген.
Әйелдер, 1500 м (1)
1-орын - Ольга Тихонова (Ақмола облысы)
2-орын - Малика Ермек (Астана)
3-орын - Полина Омельчук (Қостанай облысы)
Ерлер, 1500 м (1)
1-орын – Әділ Ғалиахметов (Астана)
2-орын – Нұртілек Қажғали (Батыс Қазақстан)
3-орын - Глеб Ивченко (Қостанай облысы)
Әйелдер, 1500 м (2)
1-орын - Ольга Тихонова (Ақмола облысы)
2-орын - Анастасия Галечина (Қостанай облысы)
3-орын - Полина Омельчук (Қостанай облысы)
Ерлер, 1500 м (2)
1-орын - Әділ Ғалиахметов (Астана)
2-орын - Нұртілек Қажғали (Батыс Қазақстан облысы)
3-орын - Әлішер Абулкатимов (Батыс Қазақстан облысы)
Әйелдер, 500 м (1)
1-орын - Яна Хан (Ақмола облысы)
2-орын - Анастасия Галечина (Қостанай облысы)
3-орын - Зейнеп Құмарқан (Шығыс Қазақстан облысы)
Ерлер, 500 м (1)
1-орын - Әділ Ғалиахметов (Астана)
2-орын - Абзал Әжғалиев (Астана)
3-орын - Глеб Ивченко (Қостанай облысы)
Әйелдер, 500 м (2)
1-орын - Малика Ермек (Астана)
2-орын - Зейнеп Құмарқан (Шығыс Қазақстан облысы)
3-орын - Алина Әжғалиева (Батыс Қазақстан облысы)
Ерлер, 500 м (2)
1-орын - Абзал Әжғалиев (Астана)
2-орын - Мерсаид Жақсыбаев (Ақмола облысы)
3-орын - Глеб Ивченко (Қостанай облысы)
Әйелдер, 1000 м (1)
1-орын - Малика Ермек (Астана)
2-орын - Яна Хан (Ақмола облысы)
3-орын - Әлия Әмірғалиева (Қостанай облысы)
Ерлер, 1000 м (1)
1-орын - Нұртілек Қажғали (Батыс Қазақстан облысы)
2-орын - Әділ Ғалиахметов (Астана)
3-орын - Айбек Темірхан (Шымкент)
Әйелдер, 1000 м (2)
1-орын - Малика Ермек (Астана)
2-орын - Алина Әжғалиева (Батыс Қазақстан облысы)
3-орын - Әлия Әмірғалиева (Қостанай облысы)
Ерлер, 1000 м (2)
1-орын - Глеб Ивченко (Қостанай облысы)
2-орын - Нұртілек Қажғали (Батыс Қазақстан облысы)
3-орын - Дамир Құрманов (Қарағанды облысы)
Әйелдер эстафетасы, 3000 м
1-орын - Қостанай облысы
2-орын - Батыс Қазақстан облысы
3-орын - Алматы
Ерлер эстафетасы, 5000 м
1-орын - Астана
2-орын - Батыс Қазақстан облысы
3-орын - Қостанай облысы
Аралас эстафета, 2000 м
1-орын - Қостанай облысы
2-орын - Шымкент
3-орын - Алматы