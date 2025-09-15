#Қазақстан
Спорт

Астанада шорт-тректен Қазақстан чемпионаты аяқталды: нәтижелер

Астанада шорт-тректен Қазақстан чемпионаты аяқталды: нәтижелер, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 19:04 Сурет: olympic.kz
Астанада шорт-тректен Қазақстан Республикасының іріктеу чемпионаты өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарысқа еліміздің тоғыз өңірінен 73 спортшы қатысты.

Төменде сайыстың толық нәтижелері көрсетілген.

Әйелдер, 1500 м (1)

1-орын - Ольга Тихонова (Ақмола облысы)

2-орын - Малика Ермек (Астана)

3-орын - Полина Омельчук (Қостанай облысы)

Ерлер, 1500 м (1)

1-орын – Әділ Ғалиахметов (Астана)

2-орын – Нұртілек Қажғали (Батыс Қазақстан)

3-орын - Глеб Ивченко (Қостанай облысы)

Әйелдер, 1500 м (2)

1-орын - Ольга Тихонова (Ақмола облысы)

2-орын - Анастасия Галечина (Қостанай облысы)

3-орын - Полина Омельчук (Қостанай облысы)

Ерлер, 1500 м (2)

1-орын - Әділ Ғалиахметов (Астана)

2-орын - Нұртілек Қажғали (Батыс Қазақстан облысы)

3-орын - Әлішер Абулкатимов (Батыс Қазақстан облысы)

Әйелдер, 500 м (1)

1-орын - Яна Хан (Ақмола облысы)

2-орын - Анастасия Галечина (Қостанай облысы)

3-орын - Зейнеп Құмарқан (Шығыс Қазақстан облысы)

Ерлер, 500 м (1)

1-орын - Әділ Ғалиахметов (Астана)

2-орын - Абзал Әжғалиев (Астана)

3-орын - Глеб Ивченко (Қостанай облысы)

Әйелдер, 500 м (2)

1-орын - Малика Ермек (Астана)

2-орын - Зейнеп Құмарқан (Шығыс Қазақстан облысы)

3-орын - Алина Әжғалиева (Батыс Қазақстан облысы)

Ерлер, 500 м (2)

1-орын - Абзал Әжғалиев (Астана)

2-орын - Мерсаид Жақсыбаев (Ақмола облысы)

3-орын - Глеб Ивченко (Қостанай облысы)

Әйелдер, 1000 м (1)

1-орын - Малика Ермек (Астана)

2-орын - Яна Хан (Ақмола облысы)

3-орын - Әлия Әмірғалиева (Қостанай облысы)

Ерлер, 1000 м (1)

1-орын - Нұртілек Қажғали (Батыс Қазақстан облысы)

2-орын - Әділ Ғалиахметов (Астана)

3-орын - Айбек Темірхан (Шымкент)

Әйелдер, 1000 м (2)

1-орын - Малика Ермек (Астана)

2-орын - Алина Әжғалиева (Батыс Қазақстан облысы)

3-орын - Әлия Әмірғалиева (Қостанай облысы)

Ерлер, 1000 м (2)

1-орын - Глеб Ивченко (Қостанай облысы)

2-орын - Нұртілек Қажғали (Батыс Қазақстан облысы)

3-орын - Дамир Құрманов (Қарағанды облысы)

Әйелдер эстафетасы, 3000 м

1-орын - Қостанай облысы

2-орын - Батыс Қазақстан облысы

3-орын - Алматы

Ерлер эстафетасы, 5000 м

1-орын - Астана

2-орын -  Батыс Қазақстан облысы

3-орын - Қостанай облысы

Аралас эстафета, 2000 м

1-орын - Қостанай облысы

2-орын - Шымкент

3-орын - Алматы

Айдос Қали
