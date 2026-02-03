Қазақстан шорт-тректен жасөспірімдер арасында әлем чемпионатын екі медальмен аяқтады
АҚШ-тың Солт-Лейк-Сити қаласында шорт-тректен жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған жарыста Қазақстан құрамасы екі медаль жеңіп алды.
Богдан Вехов қола жүлдегер атанды. Ол 1000 метр қашықтықта үшінші болып мәреге жетті.
Әйелдер эстафетасында Полина Омельчук, Нұрия Алпысбай, Гүлдана Жалмұхан және Анастасия Галечина да жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтеріліп, қола медаль алды.
Полина Омельчук 1000 метр қашықтықта жүлдеге бір қадам жетпей, төртінші орынға тұрақтады. Сонымен қатар спортшы В финалына екі рет (500 және 1500 метр) жолдама алды.
В финалына Богдан Вехов (1500 метр), Павел Цой мен Тамирлан Жолдас (500 метр) өтті. Сондай-ақ ерлер құрамасы да эстафетаға жолдама алды.
