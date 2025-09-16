#Қазақстан
Спорт

Андрей Аршавин "Қайраттың" Чемпиондар лигасындағы мүмкіндіктері туралы пікір білдірді

Андрей Аршавин &quot;Қайраттың&quot; Чемпиондар лигасындағы мүмкіндіктері туралы пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2025 15:03 Сурет: Instagram/andrey.arshavin10, Instagram/f.c.kairat
Аты аңызға айналған ресейлік футболшы, "Қайраттың" бұрынғы жұлдызды шабуылшысы Андрей Аршавин алматылық клубтың УЕФА Чемпиондар лигасындағы матчтарына қатысты өз пікірін білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 16 қыркүйекте sportarena.kz жазғандай, Аршавиннің айтуынша, Рафаэль Уразбахтиннің шәкірттеріне бірдеңе кеңес беру – артық.

"Жігіттер алаңға шығып, ойнайды. Менің ойымша, команда бұған дейін-ақ ерлік жасады. Мұндай ойындарда футболшылар ләззат алуы керек, өйткені бұл — тек футболдың ғана емес, әрбір ойыншының өміріндегі үлкен мереке. Жай ғана ойнап, рахат алу керек", – деді ол.

Сондай-ақ, 44 жастағы футболшы "Қайраттың" топтық кезеңнен өтуге шамасы жететінін айтты. Аршавиннің пікірінше, алматылықтар Кипрдің "Пафос", Грекияның "Олимпиакос", Данияның "Копенгаген" және Бельгияның "Брюгге" клубтарымен өтетін кездесулерде 6 немесе одан да көп ұпай жинай алады.

"Егер "Қайрат" осы топта 6 ұпайдан көп жинаса — бұл өте керемет нәтиже болады деп ойлаймын", – деді Аршавин.

"Арсеналдың" бұрынғы ойыншысы атап өткендей, "Қайрат" 30 қыркүйекте Алматыда өтетін матчта "Реалмен" жақсы ойнауы мүмкін.

"Ойындар көрсеткендей, "Селтикпен" де "Қайрат" лайықты ойнап, екі рет те жеңілген жоқ... Ал енді, мүмкін, Алматыда сенсация жасап, "Реалмен" тең ойнауға болады. Айтпақшы, "Реалдың" барлық ойыншысы келе бермейтін де шығар Алматыға — таулар, ауа райы, жанкүйерлер – бәрі әсер етуі мүмкін. Бұл Чемпиондар лигасындағы алғашқы үйдегі матч болады. Сондықтан неге болмасқа?! Бір тарихты "Қайрат" жазып қойды – неге оны жалғастырмасқа?" – деді Андрей Аршавин.

Бұған дейін Алматының "Қайрат" футбол клубы португалиялық "Спортингпен" өтетін ойында жанкүйерлерін қолдау көрсетуге шақырғанын жазған болатынбыз.

