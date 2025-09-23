#Қазақстан
Спорт

16 жастағы қазақстандық бойжеткен 13 дүркін әлем чемпионын жеңіп, сенсация жасады

16 жастағы қазақстандық бойжеткен 13 дүркін әлем чемпионын жеңіп, сенсация жасады 23.09.2025 11:16
Қазақстандық 16 жастағы спортшы Ұлболсын Елмұрат Болгарияда өткен қол күресі (армрестлинг) турнирінде әлем чемпионы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Meta-ratings.kz дерегінше, финалда Ұлболсын армрестлингтен 13 дүркін әлем чемпионы, словакиялық Лусия Дебранованы айқын жеңіп шықты.

Жарыста ол 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсетті.

Сонымен қатар, Қазақстан құрамасына тағы үш алтын медальды ағайынды Ибрагимдер сыйлады: 14 жастағы Бекнұр, 15 жастағы Азамат және 18 жастағы Әділет. Олар өз салмақ дәрежелерінде жеңімпаз атанды.

Бұған дейін Әлем чемпионы Айдос Сұлтанғалиды Астана әуежайында зор қошеметпен қарсы алғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
