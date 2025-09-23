#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Спорт

Әлем чемпионы Айдос Сұлтанғалиды Астана әуежайында зор қошеметпен қарсы алды

Әлем чемпионы Айдос Сұлтанғалиды Астана әуежайында зор қошеметпен қарсы алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 09:32 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2025 жылдың 23 қыркүйегіне қараған түні Астана әуежайына жүздеген адам грек-рим күресінен әлем чемпионы атанған Айдос Сұлтанғалиды қарсы алу үшін жиналды. Бұл — Қазақстан тарихында 26 жылдан кейінгі алғашқы жеңіс, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ұшып келушілерді қарсы алу залы лық толы болды. Кешкі уақыт пен сырттағы нөсер жаңбырға қарамастан, чемпионды қарсы алуға жүздеген жан жиналды. Атмосфераның сәнін оркестр мен ұлттық аспаптарда ойнайтын музыканттар келтірді. Сондай-ақ дәстүрге сай қызыл кілем төселіп, чемпионға бауырсақ пен қымыз ұсынылды.

Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Есіктер ашылып, алтын медалін кеудесіне тағып Айдос көрінген сәтте, зал ішін ду қол шапалақ пен "Айдос! Чемпион!" деген ұрандар кернеді.

ҚР Қорғаныс министрлігі Орталық спорт клубының мүшесі Айдос Сұлтанғали жаттықтырушылар мен күрес федерациясының өкілдерімен бірге құрмет дәлізінен өтті. Халықтың назарынан сәл қысылғаны байқалса да, жүзінде мақтаныш күлкісі бар еді. Оның иығына бірден Қазақстан туы жабылды, ал балалар чемпионға қолын созып, қолтаңба алуға тырысты. Шығар есік жанында Айдостың суреті бейнеленген үлкен баннер тұрды.

Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ол халыққа алғысын білдіріп, осы жолда бірге болған жандарға алғыс айтты. Сондай-ақ әлі де алда үлкен жұмыс тұрғанын атап өтті.

"Әлі бәрі алда. Ең басты мақсат – Олимпиада. Егер Олимпиададан алтын алсақ – міне, сол нағыз жетістік болады. Ең бастысы – біз елге "алтынды" алып келдік. Жеңіске жеткен сәтте көзге жас келді. Бірінші ата-анама хабарластым, кейін достарыма. Олар Қызылордада мені күтіп, қолдап отырды", – деді Айдос Сұлтанғали.

Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ол бұл жеңістің артында үлкен команда тұрғанын атап өтті.

"Бұл – жаттықтырушылар, массажшылар, психолог, дос-жараным – спарринг-серіктестерім. Құдайға шүкір, нәтиже үмітті ақтады. Әлем чемпионы атанғаныңды бірден түсіну қиын. Қуаныш бар, бірақ өзіңді ұстауға тырысасың, өйткені ер адамға артық эмоция көрсету жараспайды дейді ғой. Бірақ бәрібір бақыт кернеді. Жаттықтырушы бізге екі ай бұрын келді. Оның: "Маған тек алтын керек" деген сөзі ерекше жігер берді. Мүмкін, дәл осы сенімділік бізге күш-қуат сыйлады", – деді чемпион.

Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Оның айтуынша, бұл алтын медаль – әрі ауыр, әрі қымбат.

"Бұған дейін мен бұл қарсыласымнан жеңілгенмін. Бірақ финалда өз мүмкіндігімді толық пайдалана алдым. Мұндай мүмкіндік енді қайталанбас та шығар. Сондықтан барымды салып, соңына дейін күресіп, қолдан келгеннің бәрін жасау керек болды. Алты минуттық белдесу – қанша қиын болса да, соңына дейін баруға тиіс болдым", – деді Айдос Сұлтанғали.

Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ұзақ сапарға қарамастан, Айдос әуежайдан кетуге асықпады. Ол келген халықпен екі сағаттан астам уақыт өткізіп, суретке түсіп, әңгімелесті. Чемпион соңғы адам кеткенше тұрып, әр жанға жеке көңіл бөлді.

Айта кетейік, 2025 жылдың 20 қыркүйегінде Қазақстандық грек-рим күресінің балуаны Айдос Сұлтанғали әлем чемпионатында алтын медаль жеңіп алды. 21 қыркүйекте ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Айдос Сұлтанғалиды әлем чемпионы атануымен құттықтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанада Ливерпульдегі әлем чемпионатынан қайтқан қазақстандық боксшыларды салтанатты түрде қарсы алды
10:53, 16 қыркүйек 2025
Астанада Ливерпульдегі әлем чемпионатынан қайтқан қазақстандық боксшыларды салтанатты түрде қарсы алды
Астаналықтар пара дзюдодан әлем чемпионаты жеңімпаздарын әуежайдан қарсы алды
15:57, 13 қараша 2022
Астаналықтар пара дзюдодан әлем чемпионаты жеңімпаздарын әуежайдан қарсы алды
Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионына да Олимпиада жолдамасы бұйырмады
17:12, 21 қыркүйек 2025
Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионына да Олимпиада жолдамасы бұйырмады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: