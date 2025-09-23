#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Спорт

Қазақстандық теннисші Ясмин Дүйсембаева Азия чемпионатында үшінші орынға ие болды

Қазақстандық теннисші Ясмин Дүйсембаева Азия чемпионатында үшінші орынға ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 20:13 Сурет: ktf.kz
Филиппинде 14 жасқа дейінгі теннисшілер арасында Азия чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл беделді жарыста Қазақстан намысын Асқар Әмір, Ясмин Дүйсембаева және София Малышева қорғады.

Турнир қорытындысы бойынша Ясмин Дүйсембаева қола медаль жеңіп алды.

Бұл жетістік оған дәстүрлі түрде Australian Open турнирінің екінші аптасында өтетін Elite Junior Trophy 14 & Under жарысына қатысуға мүмкіндік берді.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанның бірінші, әлемнің 19-ракеткасы Александр Бублик Чанчжоу (Қытай) АТР 250 турнирінің финалында жеңіске жеткенін хабарлаған едік.

Айдос Қали
