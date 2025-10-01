#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Спорт

"Қайрат" пен "Реал Мадрид" матчының онлайн-көрсетіліміндегі ақаудың себебі аталды

&quot;Қайрат&quot; пен &quot;Реал Мадрид&quot; матчының онлайн-көрсетіліміндегі ақаудың себебі аталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 12:46 Сурет: Instagram/f.c.kairat
"Қайрат" пен "Реал Мадрид" матчына билет ала алмаған қазақстандықтар 2025 жылғы 30 қыркүйекте теледидар арқылы және онлайн тамашалаған еді. Бүгін, 1 қазан күні, әлеуметтік желілерде онлайн-көрсетілімнің үзілуіне қатысты шағымдар пайда болды. Zakon.kz тілшісі ақаудың себебін анықтап көрді.

Бұл жөнінде ҚР Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің баспасөз қызметі мәлім етті:

"2025 жылғы 30 қыркүйек күні сағат 21:30-да "Қайрат" – "Реал Мадрид" матчының онлайн-көрсетілімі кезінде ТРК "Қазақстан" платформасында пайдаланушылар санының тым көп болуына байланысты ақау орын алды. Qazaqstan.tv, qazsporttv.kz сайттары, сондай-ақ BeeTV және TV+ қосымшалары уақытша қолжетімсіз болды", – делінген ақпаратта.

Сонымен қатар, министрлік эфирлік, спутниктік және кабельдік көрсетілімдер қалыпты режимде жалғасқанын атап өтті.

"Онлайн-платформаның істен шығуы "Қазтелерадио" мен байланыс операторларының байланысты сервистерін де шамадан тыс жүктеп жіберді. ТРК платформасындағы қосылымдар саны есептік шектен асып, 500 мың қолданушыдан көп болды. Қазіргі таңда ТРК "Қазақстан" серверлік қуаттылықты кеңейтіп, сервистердің тұрақты жұмысын қалпына келтіру үстінде", – деп мәлімдеді министрліктің баспасөз қызметі.

Бұған дейін "Қайраттың" қақпашысы халық арасында "қаһарман" атанғанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев: Қазақстан Ресей мен Украина шиеленісінде делдал болып табылмайды
19:53, 24 қыркүйек 2025
Тоқаев: Қазақстан Ресей мен Украина шиеленісінде делдал болып табылмайды
Тоқаев: Біз Американы маңызды серіктестеріміздің бірі деп санаймыз
23:38, 22 қыркүйек 2025
Тоқаев: Біз Американы маңызды серіктестеріміздің бірі деп санаймыз
Қазақстанда скринингтен қашан және қалай өтуге болады
18:18, 10 қыркүйек 2025
Қазақстанда скринингтен қашан және қалай өтуге болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: