#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Спорт

ҚР құрамасының шабуылшысы Михаилис ҚХЛ матчының басты жұлдызы атанды

Михаилис, шабуылшы, хоккейші, спортшы , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 14:33 Сурет: Instagram/hcMetallurg
5 қазан күні ҚХЛ аясындағы ойында магнитогорлық "Металлург" Мәскеуде жергілікті "Спартакты" 6:2 есебімен жеңді. Бұл кездесудің басты жұлдызы Қазақстан құрамасының көшбасшысы Никита Михаилис атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық шабуылшы аталған ойында төрт (4) ұпай жинап, екі шайба салып, тағы екі нәтижелі пас берді.

Андрей Разин жаттықтыратын команда үшін бұл ҚХЛ чемпионатындағы соңғы тоғыз ойында жеткен сегізінші жеңіс болды.

"Спартакты" жеңгеннен кейін, Никита Михаилис ойнайтын команда – "Металлург", ҚХЛ-дың Шығыс конференциясы турнирлік кестесінде бірінші орынға көтеріліп, 12 матчтан 20 ұпай жинады.

Айта кету керек, бұл ойын күнінде Михаилистің бұрынғы командасы — елордалық "Барыс" та бір ұпай еншіледі. Алайда олар буллит сериясында Новосібірдің "Сибир" клубына жол берді.

Михаил Кравец баптайтын ұжым қазір Шығыс конференциясында сегізінші орында, еншісінде 12 ұпай бар.

Бұған дейін Элизабет Тұрсынбаева мен Этери Тутберидзе бірнеше жылдан кейін қайта кездескенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ҚХЛ чемпионаты: "Барыс" "Адмиралдан" басым түсті
17:47, 08 қаңтар 2023
ҚХЛ чемпионаты: "Барыс" "Адмиралдан" басым түсті
Испания Еуро-2024 чемпионы атанды
09:00, 15 шілде 2024
Испания Еуро-2024 чемпионы атанды
Футболдан Қазақстан құрамасының Финляндияны жеңген сәті
00:41, 18 қазан 2023
Футболдан Қазақстан құрамасының Финляндияны жеңген сәті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: