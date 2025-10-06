ҚР құрамасының шабуылшысы Михаилис ҚХЛ матчының басты жұлдызы атанды
Қазақстандық шабуылшы аталған ойында төрт (4) ұпай жинап, екі шайба салып, тағы екі нәтижелі пас берді.
Андрей Разин жаттықтыратын команда үшін бұл ҚХЛ чемпионатындағы соңғы тоғыз ойында жеткен сегізінші жеңіс болды.
"Спартакты" жеңгеннен кейін, Никита Михаилис ойнайтын команда – "Металлург", ҚХЛ-дың Шығыс конференциясы турнирлік кестесінде бірінші орынға көтеріліп, 12 матчтан 20 ұпай жинады.
Айта кету керек, бұл ойын күнінде Михаилистің бұрынғы командасы — елордалық "Барыс" та бір ұпай еншіледі. Алайда олар буллит сериясында Новосібірдің "Сибир" клубына жол берді.
Михаил Кравец баптайтын ұжым қазір Шығыс конференциясында сегізінші орында, еншісінде 12 ұпай бар.
