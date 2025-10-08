#Қазақстан
Спорт

Қазақстан әртістік жүзуден Азия чемпионатында 11 медаль жеңіп алып, жалпыкомандалық есепте көш бастады

Қазақстан әртістік жүзуден Азия чемпионатында 11 медаль жеңіп алып, жалпыкомандалық есепте көш бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 18:42 Сурет: olympic.kz
Су спорты түрлерінен өтіп жатқан Азия чемпионаты аясында әртістік жүзу сайыстары өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы жарысты 11 медальмен аяқтады. Ұлттық құрама қоржынында жеті алтын, екі күміс және екі қола жүлде бар.

Бұл нәтиже отандастарымызға жалпыкомандалық есепте бірінші орын иеленуге мүмкіндік берді. Таиланд командасы екінші орын алды (екі алтын, үш күміс, екі қола).

Ал Өзбекстан құрамасы үздік үштікті түйіндеді (екі алтын, бір күміс, бес қола).

Айдос Қали
