"Барыс" Ресейден келген шабуылшыны бас тарту драфтына жатқызды
Сурет: Instagram/barys_official
Елордалық "Барыстың" шабуылшысы Иван Николишин команданың бас тартылғандар тізіміне енді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Команданың баспасөз қызметі Instagram-да атап өткендей, 48 сағат ішінде кез келген ҚХЛ клубы хоккейшіге өз құрылымында карьерасын жалғастыруды ұсына алады. Осылайша Иван Николишин бас тарту драфтына енгізілді.
Өткен маусымды 29 жастағы форвард Омбының "Авангард" сапында бастады, ол үшін 11 матч өткізіп, "-2" пайдалылық көрсеткіші бойынша бір ғана нәтижелі пас берді. Маусым барысында шабуылшы "Барысқа" ауысты. Қазақстандық клуб құрамында Николишиннің есебінде 51 ойын және 11 (4+7) ұпай бар. ҚХЛ-да Иван барлығы 336 матч өткізіп, 133 ұпай жинады: 52 шайба лақтырып, 81 нәтижелі пас берді.
Бұған дейін "Барыс" Астанада "Адмиралды" ойсырата ұтып кеткен болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript