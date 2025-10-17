Рыбакина Нинбо-2025 турнирінің жартылай финалына жолдама алды
Қытайдың Нинбо қаласында өтіп жатқан WTA 500 турнирінде қазақстандық теннисші Елена Рыбакина жартылай финалға шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлемнің тоғызыншы ракеткасы Рыбакина ширек финалда аустралиялық Айла Томляновичпен (WTA рейтингінде №104) кездесіп, 57 минутқа созылған матчта қарсыласын ойсырата жеңді.
Кездесу нәтижесі – 6:2, 6:0.
Бұл жеңіс Еленаға турнир финалына бір қадам жақындауға мүмкіндік берді. Ол келесі айналымда италиялық Жасмин Паолинимен кездеседі.
Паолини (турнирдің екінші ракеткасы) өз кезегінде ширек финалда швейцариялық Белинда Бенчичті 5:7, 7:5, 6:3 есебімен ұтқан.
Маңызды матч 18 қазан күні өтеді. Бұл ойында жеңіске жеткен спортшы маусым қорытындысы бойынша өтетін жылдың шешуші турниріне қатысу мүмкіндігін арттырады.
