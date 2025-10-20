Австриядағы АТР-500 турнирі: Александр Бублик алғашқы айналымда сәтті өнер көрсетті
Сурет: Instagram/bublik
Әлемнің 16-шы ракеткасы, қазақстандық теннисші Александр Бублик Венада өткен ATP-500 турнирінде Чили спортшысы Алехандро Табилоны бірінші айналымда жеңіп, ойдағыдай өнер көрсете білді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Матч 6:4, 6:4 есебімен аяқталып, бір сағаттан астам уақытқа созылды.
Аталған турнирдің жүлде қоры 2,7 млн евроны құрайды.
Бублик алғашқы соққылардың 72%-ын сәтті жүзеге асырып, тоғыз эйс жасады. Ал теннис добын қабылдау кезінде қазақстандық теннисші 44% ұпай жинап, жеті брейк-пойнттың үшеуін іске асырды.
Бубликтің келесі қарсыласы америкалық Алекс Михельсен немесе аргентиналық Франсиско Серундоло болмақ.
Бұған дейін Бублик әлемдік рейтингіде жоғарылап, өз рекордын жаңартқан болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript