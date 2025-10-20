#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Спорт

Австриядағы АТР-500 турнирі: Александр Бублик алғашқы айналымда сәтті өнер көрсетті

Александр Бублик, Вена, АТР-500, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 20:59 Сурет: Instagram/bublik
Әлемнің 16-шы ракеткасы, қазақстандық теннисші Александр Бублик Венада өткен ATP-500 турнирінде Чили спортшысы Алехандро Табилоны бірінші айналымда жеңіп, ойдағыдай өнер көрсете білді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Матч 6:4, 6:4 есебімен аяқталып, бір сағаттан астам уақытқа созылды.

Аталған турнирдің жүлде қоры 2,7 млн евроны құрайды.

Бублик алғашқы соққылардың 72%-ын сәтті жүзеге асырып, тоғыз эйс жасады. Ал теннис добын қабылдау кезінде қазақстандық теннисші 44% ұпай жинап, жеті брейк-пойнттың үшеуін іске асырды.

Бубликтің келесі қарсыласы америкалық Алекс Михельсен немесе аргентиналық Франсиско Серундоло болмақ.

Бұған дейін Бублик әлемдік рейтингіде жоғарылап, өз рекордын жаңартқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Александр Бублик Роттердамдағы АТР 500 турнирін сәтті бастады
18:27, 13 ақпан 2024
Александр Бублик Роттердамдағы АТР 500 турнирін сәтті бастады
Бублик Дохадағы турнирдің алғашқы айналымында Рублевке есе жіберді
20:51, 18 ақпан 2025
Бублик Дохадағы турнирдің алғашқы айналымында Рублевке есе жіберді
Александр Бублик Швейцариядағы жарыстан шығып қалды
22:50, 22 қазан 2024
Александр Бублик Швейцариядағы жарыстан шығып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: