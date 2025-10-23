Шұғыла Өмірбек әйелдер күресінен әлем чемпионатының 1/2 финалына жолдама алды
Сурет: olympic.kz
Күрес түрлерінен Сербияның Нови-Сад қаласында өтіп жатқан 23 дейінгі спортшылар арасындағы әлем чемпионатында әйелдер күресінен бәсекелер басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шұғыла Өмірбек 55 келіге дейінгі салмақтың ширек финалында Александра Войкулескумен (Румыния) кездесті.
Белдесудің қорытындысы бойынша отандасымыз 3-1 есебімен жеңіске жетті.
Енді ол жартылай финалда Германия өкілі Амори Оливия Андричпен күреседі.
