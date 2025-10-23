Муай-тай: Камила Абдолда Азия ойындарының ширек финалына шықты
Сурет: olympic.kz
Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында муай-тай жарыстары басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасынан алғаш болып 48 келіге дейінгі салмақта (U15) Камила Абдолда сынға түсті.
Турнирдің алғашқы кезеңінде Камила Моңғолия спортшысы Энкх-Учрал Мунхбаатарды мерзімінен бұрын жеңіп, ширек финалға жолдама алды.
