Спорт

Қазақстан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші күміс медалін иеленді

Қазақстан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында екінші күміс медалін иеленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 21:22 Сурет: olympic.kz
Жеңіл атлет Виктория Мельникова Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан 2025 жылғы жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында Қазақстан құрамасына екінші күміс жүлдені сыйлады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 1500 метрге жүгіруден финалдық жарыста сәтті өнер көрсетті.

Мельникова қашықтықты 4:51.61 уақытта жүгіріп өтті.

Алтын медальді Өзбекстан өкілі Назима Рахимжонова (4:51.20) жеңіп алды, ал Шри-Ланка спортшысы Санипа Гимхани (4:52.32) қола жүлдеге ие болды. Қазақстандық Агата Красаева жетінші орынға тұрақтады.

Айта кетейік, қазіргі таңда Қазақстан құрамасының қоржынында төрт медаль бар. Бұған дейін Рамазан Айнегов (триатлон) күміс, ал Глеб Клепинин (жеңіл атлетика) мен Әлиям Әзізова (пенчак силат) қола медаль жеңіп алған болатын.

Айдос Қали
