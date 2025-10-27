Қазақстан регбиден Азия елдері арасындағы Құрлықтық турнирдің чемпионы атанды
Турнир топтық кезең форматында өтті (пуль бойынша), содан кейін плей-офф кезеңіне жол ашылды: ширек финал, жартылай финал және финал. Қазақстан Қырғызстан, Сауд Арабиясы және Қатар командаларымен бір топта өнер көрсетіп, үстемдік етті, осылайша жерлестеріміз knockout кезеңіне сенімді өтті.
Топтық кезең (Day 1, 25 қазан): Қазақстан өз тобындағы барлық үш матчта жеңіске жетіп, бірінші орынға ие болды және плей-оффқа көшбасшылардың бірі ретінде жолдама алды:
- Қазақстан - Қырғызстан: 44:0 - толыққанды басымдық, гол болмады.
- Қазақстан - Сауд Арабиясы: 27:0 - тағы бір таза жеңіс.
- Қазақстан - Қатар: 34:7 - қарсыластар ұпай ала алған жалғыз матч, бірақ ойынды Қазақстан толыққанды өз бақылауында ұстады.
Плей-офф (Day 2, 26 октября):
4. Жартылай финал - Қазақстан - Ауғанстан: 41:0 - қарсыластарына ешбір мүмкіндік бермеген жерлестеріміздің үлкен басымдықпен жеңіске жетті.
5. Финал: Қазақстан - Үндістан: 27:0 - бұл таза жеңіс Қазақстанға чемпион атағын жеңіп алуға мүмкіндік беріп қана қоймай, сонымен қатар Division 1 Asia Rugby Sevens Series-ке жол ашты.
Сурет: ҚР ТСМ Спорт және дене шынықтыру істері комитеті
"Біз Азия сериясына қайта оралдық! Бұл — жай ғана жеңіс емес, бұл — Қазақстан регбидің жаңа тарихы", деп жазды Қазақстан регби клубы желідегі парақшасында.
Бұған дейін жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында Қазақстан өкілі суға жүзуден қола медаль еншілегені хабарланған.