Спорт

Қазақстан регбиден Азия елдері арасындағы Құрлықтық турнирдің чемпионы атанды

Қазақстан командасы, Оман, регби, Азия елдері, Құрлықтық турнир, чемпион , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 22:50 Сурет: ҚР ТСМ Спорт және дене шынықтыру істері комитеті
Қазақстан 15 команда қатысқан Оман қаласындағы Asia Rugby Emirates Men ' s Sevens Trophy 2025 турнирінің жеңімпазы атанды. Біздің команда негізгі кезеңдердегі барлық матчта бір де бір рет жеңіліске жол бермеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Турнир топтық кезең форматында өтті (пуль бойынша), содан кейін плей-офф кезеңіне жол ашылды: ширек финал, жартылай финал және финал. Қазақстан Қырғызстан, Сауд Арабиясы және Қатар командаларымен бір топта өнер көрсетіп, үстемдік етті, осылайша жерлестеріміз knockout кезеңіне сенімді өтті.

Топтық кезең (Day 1, 25 қазан): Қазақстан өз тобындағы барлық үш матчта жеңіске жетіп, бірінші орынға ие болды және плей-оффқа көшбасшылардың бірі ретінде жолдама алды:

  1. Қазақстан - Қырғызстан: 44:0 - толыққанды басымдық, гол болмады.
  2. Қазақстан - Сауд Арабиясы: 27:0 - тағы бір таза жеңіс.
  3. Қазақстан - Қатар: 34:7 - қарсыластар ұпай ала алған жалғыз матч, бірақ ойынды Қазақстан толыққанды өз бақылауында ұстады.

Плей-офф (Day 2, 26 октября):

4. Жартылай финал - Қазақстан - Ауғанстан: 41:0 - қарсыластарына ешбір мүмкіндік бермеген жерлестеріміздің үлкен басымдықпен жеңіске жетті.

5. Финал: Қазақстан - Үндістан: 27:0 - бұл таза жеңіс Қазақстанға чемпион атағын жеңіп алуға мүмкіндік беріп қана қоймай, сонымен қатар Division 1 Asia Rugby Sevens Series-ке жол ашты.Чемпион, Қазақстан, регби, Оман, Азия, Құрлықтық турнир , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 22:50

Сурет: ҚР ТСМ Спорт және дене шынықтыру істері комитеті

"Біз Азия сериясына қайта оралдық! Бұл — жай ғана жеңіс емес, бұл — Қазақстан регбидің жаңа тарихы", деп жазды Қазақстан регби клубы желідегі парақшасында.

Бұған дейін жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында Қазақстан өкілі суға жүзуден қола медаль еншілегені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
