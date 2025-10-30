Жасөспірімдер Азиадасы: боксшы Аяулым Оспанова мерзімінен бұрын жеңіске жетіп, алтын медальға ие болды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық боксшы Аяулым Оспанова Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер Азиадасының чемпионы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұрымды боксшымыз 66 келіге дейінгі салмақта қарсылас шақ келтірмеді.
Финалда отандасымыз үндістандық Харнуур Каурмен жұдырықтасты. Нәтижесінде Аяулым мерзімінен бұрын жеңіске жетті.
