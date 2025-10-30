#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Спорт

Жасөспірімдер Азиадасы: боксшы Аяулым Оспанова мерзімінен бұрын жеңіске жетіп, алтын медальға ие болды

Жасөспірімдер Азиадасы: боксшы Аяулым Оспанова мерзімінен бұрын жеңіске жетіп, алтын медальға ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 18:50 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық боксшы Аяулым Оспанова Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер Азиадасының чемпионы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұрымды боксшымыз 66 келіге дейінгі салмақта қарсылас шақ келтірмеді.

Финалда отандасымыз үндістандық Харнуур Каурмен жұдырықтасты. Нәтижесінде Аяулым мерзімінен бұрын жеңіске жетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Нұрайым Саяхмет әйелдер күресінен жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды
22:58, 29 қазан 2025
Нұрайым Саяхмет әйелдер күресінен жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды
Жасөспірімдер Азиадасы: боксшы Досжан Жұмақан чемпион атанды
17:17, Бүгін
Жасөспірімдер Азиадасы: боксшы Досжан Жұмақан чемпион атанды
Боксшы Жұмағали Нұрмахан жасөспірімдер Азиадасында топ жарды
17:13, Бүгін
Боксшы Жұмағали Нұрмахан жасөспірімдер Азиадасында топ жарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: