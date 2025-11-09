Головкин мен Рудковская Софья Самоделкинаны жеңісімен құттықтады
Самоделкина 2024 жылы Қазақстан атынан өнер көрсету үшін рұқсат алып, қыркүйек айының басында екі дүркін Олимпиада чемпионы Евгений Плющенконың "Ангелы Плющенко" академиясынан кеткенін еске саламыз. Сол кезде Софияның Яна Александровна Рудковская мен Евгений Викторович Плющенкомен ынтымақтастық пен достық қарым-қатынасты ары қарай жалғастырады беретіндігі туралы шешімі жарияланды.
Жапон мұз айдынында жеңіске қол жеткізген Самоделкинаның Instagram-дағы парақшасында аталған адамдар жазба қалдырып, оны құттықтады. Головин мен Рудковскаяның құттықтаулары қысқа-нұсқа болған.
Сурет: Instagram/sofyasamodelkina
Қазіргі уақытта Самоделкина Алматы қаласында орналасқан Қазақ дене шынықтыру, туризм және сервис колледжінің студенті. Ал Қазақстан азаматтығын таңдау оның анасы Марина Крылованың Алматы облысының Ұзынағаш ауылында туып, 20 жылға жуық Қарағанды облысының Теміртау қаласында тұруымен байланысты болды.
Бұған дейін Елена Рыбакина сенсация жасап, WTA Қорытынды турнирінде жеңіске жеткенін жазғанбыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандық теннисші Елена Рыбакинаны "Барыс" орденімен марапаттау туралы жарлыққа қол қойды.