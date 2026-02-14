"Адам болып қал". Головкин Шайдоровты құттықтады
Қазақстан Ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин Михаил Шайдоровты Олимпиада медалімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшылардың кездесуі Миланда марапаттау рәсімінен кейін өтті. Бұл туралы "24kz" телеарнасы өзінің Telegram-арнасында мәлімдеді.
"Сен енді олимпиадалық отбасының мүшесісің. Осыны мақтан тұт", – деді Головкин Шайдоровқа қарата.
Сонымен қатар Головкин медальдің кері жағы да бар екенін ескертті.
"Адам болып қал", – деп қорытындылады құттықтауын Геннадий Головкин.
Еске салайық, бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанғанын хабарлаған едік.
Қазақстан Италиядағы Олимпиада ойындарының медаль кестесінде 15-орынға көтерілді.
Vogue Italia журналы Михаил Шайдоровтың қысқа бағдарламада киген жарыс костюмі жоғары бағалады.
Шайдоровтың өзі бұл жеңісін Қазақстан халқына арнады.
