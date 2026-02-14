#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
496
588.01
6.42
Спорт

"Адам болып қал". Головкин Шайдоровты құттықтады

&quot;Адам болып қал&quot;. Головкин Шайдоровты құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 05:54 Сурет: instagram.com/olympics
Қазақстан Ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті Геннадий Головкин Михаил Шайдоровты Олимпиада медалімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшылардың кездесуі Миланда марапаттау рәсімінен кейін өтті. Бұл туралы "24kz" телеарнасы өзінің Telegram-арнасында мәлімдеді.

"Сен енді олимпиадалық отбасының мүшесісің. Осыны мақтан тұт", – деді Головкин Шайдоровқа қарата.

Сонымен қатар Головкин медальдің кері жағы да бар екенін ескертті.

"Адам болып қал", – деп қорытындылады құттықтауын Геннадий Головкин.

Еске салайық, бұған дейін мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы Михаил Шайдоров Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Олимпиада ойындарының алтын жүлдегері атанғанын хабарлаған едік.

Қазақстан Италиядағы Олимпиада ойындарының медаль кестесінде 15-орынға көтерілді.

Vogue Italia журналы Михаил Шайдоровтың қысқа бағдарламада киген жарыс костюмі жоғары бағалады.

Шайдоровтың өзі бұл жеңісін Қазақстан халқына арнады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Елдос алмағанда, кім алады?!" Головкин Сметовті Олимпиада алтынымен құттықтады
10:10, 28 шілде 2024
"Елдос алмағанда, кім алады?!" Головкин Сметовті Олимпиада алтынымен құттықтады
Геннадий Головкин Әлия Юсупованы құттықтады
18:52, 20 ақпан 2025
Геннадий Головкин Әлия Юсупованы құттықтады
Тарихи алтын! Головкин шорт-трек құрамасын құттықтады
11:47, 09 ақпан 2025
Тарихи алтын! Головкин шорт-трек құрамасын құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Канады по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
07:42, Бүгін
Сборная Канады по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
Легендарно: в России оценили золотое выступление Михаила Шайдорова на Олимпиаде
07:10, Бүгін
Легендарно: в России оценили золотое выступление Михаила Шайдорова на Олимпиаде
Результаты выступлений казахстанских спортсменов в седьмой день Олимпиады-2026
06:24, Бүгін
Результаты выступлений казахстанских спортсменов в седьмой день Олимпиады-2026
Видео церемонии награждения золотого призёра Олимпиады-2026 Михаила Шайдорова
06:00, Бүгін
Видео церемонии награждения золотого призёра Олимпиады-2026 Михаила Шайдорова
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: