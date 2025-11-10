#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
523.58
605.36
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
523.58
605.36
6.45
Спорт

Едіге Емберді ауыр атлетикадан Ислам ынтымақтастығы ойындарында тағы екі медаль жеңіп алды

Едіге Емберді, ауыр атлетика, Ислам ынтымақтастығы ойындары, күміс медаль, қола медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 21:40 Сурет: olympic.kz
Ауыр атлетикадан Қазақстан құрамасының өкілі Едіге Емберді Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында екі бірдей медальға қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдымен спортшы жұлқа көтеруде үшінші орын алды.

Кейін серпе көтеруде 191 келіні бағындырып, екінші нәтиже көрсетті.

Сондай-ақ Емберді қоссайыстың қорытындысы бойынша (343 келі) қола медальға қол жеткізді.

Бұған дейін суға жүзуден Айбат Мырзамұратов үшінші мәрте қола медаль иеленгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ислам ынтымақтастығы ойындары: ауыр атлет Едіге Емберді қола медаль иеленді
18:35, Бүгін
Ислам ынтымақтастығы ойындары: ауыр атлет Едіге Емберді қола медаль иеленді
Суға жүзуден Айбат Мырзамұратов Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шықты
15:43, 09 қараша 2025
Суға жүзуден Айбат Мырзамұратов Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шықты
Едіге Емберді ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанды
14:17, 20 қараша 2023
Едіге Емберді ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: