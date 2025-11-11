#Халық заңгері
Спорт

Исламиада-2025: қазақстандық зілтемірші әлем рекордшысын жеңіп, алтын медальға ие болды

Исламиада-2025: қазақстандық зілтемірші әлем рекордшысын жеңіп, алтын медальға ие болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 19:10 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық ауыр атлет Нұрғиса Әділетұлы Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

94 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Нұрғиса жұлқа көтеруде бірінші орынға ие болды.

Ол бұл сайыста әлем рекордшысы (182 келі) әрі биыл өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері ирандық Алиреза Моейнимен алтын үшін таласты.

Нұрғиса үздік мүмкіндігінде 175 келіні көтеріп, топ жарды. Ал Моейни 171 келімен екінші орын алды. Түркиялық Хакан Курназ (165 келі) үздік үштікті түйіндеді.

Айта кетейік, Нұрғиса Әділетұлы бұдан бөлек серпе көтеру мен қоссайыстың жалпы есебінде де жүлде үшін сынға түседі.

Айдос Қали
