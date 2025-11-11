#Халық заңгері
Спорт

Каратэші Жоламан Биғабыл 2025 жылғы Ислам ойындарының қола жүлдегері атанды

Каратэші Жоламан Биғабыл 2025 жылғы Ислам ойындарының қола жүлдегері атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 21:30 Сурет: olympic.kz
Каратэші Жоламан Биғабыл Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы медальді салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол 60 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.

Жоламан қола жүлде үшін өткен жекпе-жекте БАӘ спортшысы Абдалла Хаммадпен кездесті.

Нәтижесінде қазақстандық спортшы айқын басымдықпен жеңіске жетіп, Ислам ойындарында қола жүлдегер атанды.

