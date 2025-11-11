Каратэші Жоламан Биғабыл 2025 жылғы Ислам ойындарының қола жүлдегері атанды
Сурет: olympic.kz
Каратэші Жоламан Биғабыл Эр-Риядтағы (Сауд Арабиясы) Ислам ынтымақтастығы ойындарында Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы медальді салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол 60 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғады.
Жоламан қола жүлде үшін өткен жекпе-жекте БАӘ спортшысы Абдалла Хаммадпен кездесті.
Нәтижесінде қазақстандық спортшы айқын басымдықпен жеңіске жетіп, Ислам ойындарында қола жүлдегер атанды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript