#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
524.65
607.02
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
524.65
607.02
6.48
Спорт

Исламиада-2025: муай-тай шебері Тұрар Дүйсехан финалға жолдама алды

Исламиада-2025: муай-тай шебері Тұрар Дүйсехан финалға жолдама алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 17:57 Сурет: olympic.kz
Муай-тайдан Қазақстан құрамасының спортшысы Тұрар Дүйсехан Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшы 60 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғап жатыр.

Жартылай финалда қазақстандық муай-тай шебері Әзірбайжан өкілі Али Алиевтен басым түсті.

Финал 14 қарашада өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Исламиада-2025: тағы төрт қазақстандық жүзгіш жартылай финалға жолдама алды
17:04, 08 қараша 2025
Исламиада-2025: тағы төрт қазақстандық жүзгіш жартылай финалға жолдама алды
Суға жүзуден Айбат Мырзамұратов Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шықты
15:43, 09 қараша 2025
Суға жүзуден Айбат Мырзамұратов Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына шықты
Едіге Емберді ауыр атлетикадан Ислам ынтымақтастығы ойындарында тағы екі медаль жеңіп алды
21:40, 10 қараша 2025
Едіге Емберді ауыр атлетикадан Ислам ынтымақтастығы ойындарында тағы екі медаль жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: