Исламиада-2025: муай-тай шебері Тұрар Дүйсехан финалға жолдама алды
Сурет: olympic.kz
Муай-тайдан Қазақстан құрамасының спортшысы Тұрар Дүйсехан Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласында өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарының финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Спортшы 60 келіге дейінгі салмақта ел намысын қорғап жатыр.
Жартылай финалда қазақстандық муай-тай шебері Әзірбайжан өкілі Али Алиевтен басым түсті.
Финал 14 қарашада өтеді.
