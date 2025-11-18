#Халық заңгері
Спорт

Бокстан Әлем кубогы кезеңі: Қазақстан қоржыны тағы екі қола медальмен толықты

18.11.2025 22:06 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының боксшысы Даниал Сапарбай мен Диана Мағауияева Дели (Үндістан) қаласында өтіп жатқан Әлем кубогының ақтық кезеңінде қола медальға ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдымен шаршы алаңда Даниял 90 келіден жоғары салмақта қола жүлде үшін жұдырықтасты.

Ол үш раундтың қорытындысы бойынша үндістандық боксшы Нарендерді жеңді. Осылайша Сапарбай жарысты үшінші орынмен аяқтады.

Сондай-ақ отандасымыз Диана Мағауияева Делиде (Үндістан) өтіп жатқан Әлем кубогы ақтық кезеңінің қола жүлдегері атанды. Бұрымды боксшымыз 80 келіге дейінгі салмақта өнер көрсетті.

Диана Мағауияева, Дели, бокс, Әлем кубогы, қола медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 22:06

Сурет: olympic.kz

Диана жартылай финалда Польша өкілі Агата Кацмарскамен қолғап түйістірді. Польшалық боксшы басымдық танытып, жеңіске жетті.

Бұған дейін Үндістандағы Әлем кубогы кезеңінде қос боксшымыз қола медаль еншілегені белгілі.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Әртістік жүзуден Әлем кубогі кезеңінде Қазақстан қоржыны тағы бір алтын медальмен толықты
16:22, 02 маусым 2024
Әртістік жүзуден Әлем кубогі кезеңінде Қазақстан қоржыны тағы бір алтын медальмен толықты
Виктория Графеева бокстан әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды
21:17, 12 қыркүйек 2025
Виктория Графеева бокстан әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды
Нариман Құрбанов спорттық гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінің қола жүлдегері атанды
09:40, 13 сәуір 2025
Нариман Құрбанов спорттық гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінің қола жүлдегері атанды
