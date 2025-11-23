Хоккейден Қазақстан құрамасы Азия чемпионы атағын қорғап қалды
Хоккейден Қазақстан құрамасы екінші мәрте Азияның үздік командасы атанды. Финалда Қазақстан құрамасы Жапонияны жеңді, деп жазады Sportarena.
Есеп - 4: 3.
Қазақстан құрамасы сапында шайбаны қақпаға дөп соққандар: Роман Старченко ("Барыс") – дубль, Кирилл Ляпунов ("Номад"), Александр Борисевич ("Сарыарқа").
Жалпы, Қазақстан құрамасына негізгі уақытта Жапониядан жеңілмеуі жеткілікті болды.
Осылайша, қазақстандық хоккейшілер қатарынан екінші рет Азия чемпионы атағын жеңіп алды. Яғни, Қазақстан құрамасы Азия біріншілігінің екі дүркін жеңімпазы.
Бұған дейінгі екі кездесуде де қазақстандық хоккейшілер жеңіске жеткен еді. Алдымен Оңтүстік Кореяны 4:2 есебімен ұтты, кейін Қытайды 5:1 есебімен тас-талқан етті.
