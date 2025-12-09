Астанада садақ атудан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары анықталды
Астанада садақ атудан қысқы Қазақстан чемпионаты өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыс Жақсылық Үшкемпіров атындағы Жекпе-жек сарайында ұйымдастырылды.
Төменде турнирдің жеңімпаздары мен жүлдегерлері көрсетілген.
Классикалық садақ
Ерлер:
1. Ильфат Абдуллин;
2. Александр Еременко;
3. Әлихан Мұстафин.
Әйелдер:
1. Мадина Заемова;
2. Самира Жұмағұлова;
3. Александра Воропаева.
Блоктық садақ
Ерлер:
1. Андрей Тютюн;
2. Егор Поляков;
3. Ақбарәлі Қарабаев.
Әйелдер:
1. Эльмира Раисова;
2. Виктория Лян;
3. Диана Юнусова.
