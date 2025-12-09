#Халық заңгері
Спорт

Астанада садақ атудан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары анықталды

Астанада садақ атудан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 18:43 Сурет: olympic.kz
Астанада садақ атудан қысқы Қазақстан чемпионаты өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыс Жақсылық Үшкемпіров атындағы Жекпе-жек сарайында ұйымдастырылды.

Төменде турнирдің жеңімпаздары мен жүлдегерлері көрсетілген.

Классикалық садақ

Ерлер:

1. Ильфат Абдуллин;

2. Александр Еременко;

3. Әлихан Мұстафин.

Әйелдер:

1. Мадина Заемова;

2. Самира Жұмағұлова;

3. Александра Воропаева.

Блоктық садақ

Ерлер:

1. Андрей Тютюн;

2. Егор Поляков;

3. Ақбарәлі Қарабаев.

Әйелдер:

1. Эльмира Раисова;

2. Виктория Лян;

3. Диана Юнусова.

Айдос Қали
