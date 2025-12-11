#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
520.02
608.79
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
520.02
608.79
6.57
Спорт

Қазақстандық боксшы әлем чемпионатында медаль ала алмады

Қазақстан әлем чемпионатында жүлдесіз қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 18:30 Сурет: Instagram/nurlannsaparbai
Дубайда IBA ұйымы өткізетін бокстан әлем чемпионаты өтіп жатыр. 92 келіден жоғары салмақта қазақстандық Нұрлан Сапарбай ширек финалда армениялық боксшы Давид Чолоянмен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бірінші раундта отандасымыз 0:5 есебімен ұтылды. Армениялық спортшы басымдыққа ие болды.

Екінші раундта Чолоян бұл басымдықты одан әрі арттырды, төрешілер раундты оған 4:1 есебімен берді.

Үшінші раундта да жекпе-жек барысы өзгерген жоқ. Армениялық боксшы бақылауды сақтап, 5:0 есебімен сенімді жеңіске жетті.

Осылайша, Армения өкілі әлем чемпионатының жартылай финалына шықты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық хоккейшілер жастар арасындағы әлем чемпионатында Францияны ірі есеппен жеңді
19:31, Бүгін
Қазақстандық хоккейшілер жастар арасындағы әлем чемпионатында Францияны ірі есеппен жеңді
Қазақстандық боксшы әлем чемпионатында екінші қарсыласын да нокаутқа жіберді
22:03, 10 желтоқсан 2025
Қазақстандық боксшы әлем чемпионатында екінші қарсыласын да нокаутқа жіберді
Қазақстандық боксшы Бразилиядағы Әлем кубогының қола жүлдегері атанды
17:08, 04 сәуір 2025
Қазақстандық боксшы Бразилиядағы Әлем кубогының қола жүлдегері атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: