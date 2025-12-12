#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Спорт

Хоккейден жастар арасындағы ӘЧ: Қазақстан элиталық дивизионға шығу мүмкіндігінен айырылды

12.12.2025 17:45
Хоккейден Қазақстанның жастар құрамасы Словенияда өтіп жатқан IA дивизионындағы әлем чемпионатындағы кезекті өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ойында отандастарымыз Норвегия құрамасына қарсы шықты. Қазақстан командасы қарсыласына есе жіберді. Кездесу 10:2 есебімен норвегиялықтардың пайдасына аяқталды.

Осы нәтижеден кейін Қазақстан құрамасы топ-дивизионға шығу мүмкіндігінен айырылды.

Жарыстағы соңғы ойынды біздің хоккейшілер Австрия құрамасына қарсы өткізеді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Хоккейден жастар арасындағы ӘЧ-2024: Қазақстан Жапония құрамасын да жеңіп кетті
20:50, 14 желтоқсан 2023
Хоккейден жастар арасындағы ӘЧ-2024: Қазақстан Жапония құрамасын да жеңіп кетті
Хоккейден жастар арасындағы ӘЧ-2024: Қазақстан құрамасы Францияны да ұтып кетті
19:51, 13 желтоқсан 2023
Хоккейден жастар арасындағы ӘЧ-2024: Қазақстан құрамасы Францияны да ұтып кетті
Шайбалы хоккейден жастар арасындағы ӘЧ: Қазақстан құрамасының ойыншылары белгілі болды
19:09, 17 желтоқсан 2024
Шайбалы хоккейден жастар арасындағы ӘЧ: Қазақстан құрамасының ойыншылары белгілі болды
