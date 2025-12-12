Хоккейден жастар арасындағы ӘЧ: Қазақстан элиталық дивизионға шығу мүмкіндігінен айырылды
Сурет: olympic.kz
Хоккейден Қазақстанның жастар құрамасы Словенияда өтіп жатқан IA дивизионындағы әлем чемпионатындағы кезекті өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл ойында отандастарымыз Норвегия құрамасына қарсы шықты. Қазақстан командасы қарсыласына есе жіберді. Кездесу 10:2 есебімен норвегиялықтардың пайдасына аяқталды.
Осы нәтижеден кейін Қазақстан құрамасы топ-дивизионға шығу мүмкіндігінен айырылды.
Жарыстағы соңғы ойынды біздің хоккейшілер Австрия құрамасына қарсы өткізеді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript